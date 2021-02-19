Респиратор или сразу две маски: в Чехии усилили противоэпидемические требования в публичных местах
19 февраля, 2021, 17:16
Правительство Чехии постановил носить респиратор или две хирургические маски одновременно в магазинах, общественном транспорте и больницах
Об этом сообщает iDNES, передает РБК-Украина.
Отмечается, что такое решение власти приняли для того, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Министр здравоохранения Чехии Ян Блатни заявил, что отныне в магазинах, общественном транспорте и больницах людям обязательно нужно носить респираторы FFP2/KN95/N95 или две хирургические маски, надетые друг на друга.
"В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации", - пояснил он.
- Напомним, в начале февраля министр здравоохранения Чехии Ян Блатни заявил, что карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, перестали работать
- В стране было продолжено чрезвычайное положение до 28 февраля.
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