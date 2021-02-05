В Чехии карантинные меры перестали работать, - глава Минздрава

5 февраля, 2021, 15:07

Министр здравоохранения Чехии Ян блатной заявил, что карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, перестали работать

Об этом сообщает vinegret.cz.

"Принятые нами меры перестали работать. Ситуация плохая. Я понимаю, что многие из нас уже устали и истощены. Я знаю, что многие люди не только на пределе своих сил, но на грани финансовых возможностей", - сказал министр.

По словам главы Минздрава, статистика "бескомпромиссно" показывает, что в Чехии распространяется британская мутация коронавируса, которая "агрессивна и распространяется гораздо быстрее".

Ян Блатни подчеркнул, что несоблюдение действующих карантинных мер является одной из основных причин, из-за чего правительство вынуждено их продлевать.

По его словам, один день несоблюдение карантина теоретически может стоить нескольких недель продления. Однако и новое усиление мер может не сработать при безответственном отношении граждан.

"Я хотел бы попросить всех вас об одном - давайте потерпим. Самое главное, что может сделать каждый из нас, - это соблюдать установленные противоэпидемические меры. Давайте не будем ездить по стране, давайте как можно реже встречаться, а когда нужно - будем использовать средства защиты, желательно респиратор", - сказал министр.

В Чехии с начала пандемии зарегистрировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом, 16 826 человек скончались. Темпы распространения вируса действительно ускорились. Днем ранее коронавирус обнаружили у 9 567 человек, что на 1 077 человек больше, чем неделю назад.

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