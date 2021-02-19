"Врага наконец называют по имени": Ткаченко назвал санкции против Медведчука "исторической справедливостью"
Об этом он написал в Telegram.
Медведчук, по словам министра, "создатель темников 2000-х, которые фактически привели к журналистским и массовым протестам накануне Оранжевой революции".
"Своих привычек он не оставлял и в последнее время. Но темники, фейки, дезинформацию писал теперь ему Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, в частности, с недавно запрещенных "телеканалов". Он отрицает российскую агрессию, встречается со своим кумом в оккупированном Крыму, пиарит себя как посредника в делах обмена пленными и позиционирует себя "голубем мира". "Голубем", который готов поставить на колени Украину перед своим кумом", написал министр.
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Он назвал решение политически оправданным. И напомнил, что против Медведчука введены санкции в США.
"Фактически, это решение СНБО - начало новой эры, когда врага наконец называют по имени", - подчеркнул Ткаченко.
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