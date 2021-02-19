"Европейская Солидарность" закрепилась в лидерах, - опрос КМИС и СОЦИС

19 февраля, 2021, 16:18

Партия Порошенко лидирует в рейтингах, а в президентском - он оказался во втором туре с Зеленским, - КМИС и СОЦИС

"Европейская Солидарность" закрепилась на лидерской позиции. Об этом свидетельствует совместный опрос, который провели СОЦИС и КМИС с 11 по 16 февраля 2021 года. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за "Евросолидарность" готовы проголосовать 19,2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Другие партии: ОПЗЖ -17,8%, партия "Слуга народа" - 17,6%, ВО "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и Честь- 8,5%," Украинская стратегия Гройсмана "- 5,3 %, Радикальная партия Олега Ляшко 4,8%, ВО "Свобода" 3,4%, партия Шария - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За майбутне" - 2,7%.

Это уже не первое социологическое исследование КМИС, в котором фиксируется выход на первое место в партийном рейтинге "Европейской Солидарности". Эту тенденцию зафиксировал также опрос, проведенный 5-7 февраля 2021 года. Практически одновременно подобный результат показал опрос исследовательского агентства InfoSapiens (ребрендинг известной GfK Украина).

"Европейская Солидарность" по сравнению с результатами досрочных парламентских выборов 2019 года увеличила поддержку практически в 2,5 раза, тогда как поддержка "Слуги народа" упала почти в 2,5 раза.

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то во второй тур уверенно выходил бы Владимир Зеленский (25,6%) и Петр Порошенко (19,4%).

Социологи также исследовали электоральную поддержку во втором туре в парах Зеленский-Порошенко, Порошенко-Бойко и Бойко-Зеленский.

В паре Зеленский-Порошенко второй тур выигрывает Зеленский (56,4%), но динамика изменения рейтинга является достаточно быстрой в пользу пятого Президента Украины (43,6%). Как известно, во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко 24,45%.

Зато Петр Порошенко (52,7%) уверенно выигрывает второй тур у Юрия Бойко (47,3%). Так же у Бойко (38,7%) во втором туре выигрывает и Зеленский (61,3%).

Опрос проводился 11 - 16 февраля 2021 года. Метод сбора первичной социологической информации - телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Исследование проводилось по всей территории Украины (во всех областях и г. Киев), кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Силами двух исследовательских центров (СОЦИС и КМИС) в целом было опрошено 3 тысячи респондентов - по 1,5 тысячи каждый из центров. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/-1,8%.