Переворот в Мьянме: умерла первая протестующая, раненая силовиками

19 февраля, 2021, 21:43

В Мьянме скончался протестующая, которую ранили в голову во время разгона массового протеста против нового военного правительства

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой Reuters .

Раненую 20-летнюю девушку госпитализировали 9 февраля. Десять дней она находилась в реанимации и умерла 19 февраля.

Врачи будут исследовать ее тело, потому что она стала "первой жертвой несправедливости".

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"Мы сделаем запись о (причину смерти, - ред.) и вышлем копию соответствующим органам власти. Мы будем искать справедливости и двигаться вперед", - заявили в больнице.

Участники протестной акции установили для нее алтарь, куда люди приносили цветы, а также флаги правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию".