Переворот в Мьянме: умерла первая протестующая, раненая силовиками
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой Reuters .
Раненую 20-летнюю девушку госпитализировали 9 февраля. Десять дней она находилась в реанимации и умерла 19 февраля.
Врачи будут исследовать ее тело, потому что она стала "первой жертвой несправедливости".
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"Мы сделаем запись о (причину смерти, - ред.) и вышлем копию соответствующим органам власти. Мы будем искать справедливости и двигаться вперед", - заявили в больнице.
Участники протестной акции установили для нее алтарь, куда люди приносили цветы, а также флаги правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию".
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