В Мьянме силовики впервые открыли огонь по протестующим, в стране почти полностью отключили интернет

15 февраля, 2021, 10:27

В Мьянме почти на всей территории страны отключили интернет на фоне массовых протестов из-за военного переворота

По данным портала NetBlocks, интернет доступен всего на 14% территории страны.

Confirmed: A near-total internet shutdown is in effect in #Myanmar as of 1 am local time; real-time network data show national connectivity at just 14% of ordinary levels following state-ordered information blackout; incident ongoing



Background: https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/wWWVzb0c0G - NetBlocks (@netblocks) February 14, 2021

В свою очередь, Reuters сообщает, что в воскресенье, 14 февраля, силовики открыли огонь по протестующим в столице северного штата Качин, городе Мьичина. Военная техника также появилась на улицах многих городов в воскресенье.

1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника

Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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