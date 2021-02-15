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Espreso.tvОбществоВ Мьянме силовики впервые открыли огонь по протестующим, в стране почти полностью отключили интернет

В Мьянме силовики впервые открыли огонь по протестующим, в стране почти полностью отключили интернет

В Мьянме почти на всей территории страны отключили интернет на фоне массовых протестов из-за военного переворота

По данным портала NetBlocks, интернет доступен всего на 14% территории страны.

В свою очередь, Reuters сообщает, что в воскресенье, 14 февраля, силовики открыли огонь по протестующим в столице северного штата Качин, городе Мьичина. Военная техника также появилась на улицах многих городов в воскресенье.

1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника

Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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