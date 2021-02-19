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Espreso.tvОбществоНе туда отправили: РФ сделала ошибку при подаче заявки на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС, - Reuters

Не туда отправили: РФ сделала ошибку при подаче заявки на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС, - Reuters

Россия ошиблась при подаче заявки на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что заявку отправили не в то агентство.

На скриншоте в Twitter-аккаунте вакцины, видно, что заявка была отправлена в Управление медицинских учреждений - агентство, которое не участвует в процедуре регистрации.

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