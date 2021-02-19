Хотели отравить мороженым: В Британии исламисты планировали убить семилетнего принца Джорджа

19 февраля, 2021, 13:11

Полиции Великобритании удалось предотвратить убийство семилетнего принца Джорджа, старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Наследника престола планировали лишить жизни, отравив в супермаркете мороженое, которое приобретает королевская семья, пишет Independent .

О покушении полиции рассказал подозреваемый в подготовке теракта Сахайб Абу. Разговорить Абу удалось сотруднику полиции под прикрытием, который связался со злоумышленником в Telegram-группе. Они обсуждали возможность покупки огнестрельного оружия, и Сахайб рассказал о своем "брата", которого "неверные" посадили на 28 лет, и который планировал покушение на принца.

«Знаете, какой у него был план? Вот там-то находится дом королевской семьи, пойти в ближайший супермаркет Sainsbury's и ... подложить яд в мороженое, чтобы королевская семья пошла и купила там мороженое ... Они купят мороженое и, вероятный, его съест их сын ", - поделился Абу.

Автором этого плана считают пропагандиста и деловые Хусейна Рашида, который в свое время размещал в сети призывы убить принца Джорджа. В 2018-м его приговорили к 25-ти годам заключения за подготовку терактов.

Как сообщает Sky News , сейчас идет судебный процесс о причастности 27-летнего Сахайба Абу к планированию теракта. Сам он себя виновным не признает, но против него свидетельствуют аудиозаписи разговоров, в которых говорится о подготовке атаки: в частности он приобрел балаклавы, перчатки, которые не оставляют отпечатков пальцев, и полуметровый меч.