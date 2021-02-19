Хотели отравить мороженым: В Британии исламисты планировали убить семилетнего принца Джорджа
Наследника престола планировали лишить жизни, отравив в супермаркете мороженое, которое приобретает королевская семья, пишет Independent .
О покушении полиции рассказал подозреваемый в подготовке теракта Сахайб Абу. Разговорить Абу удалось сотруднику полиции под прикрытием, который связался со злоумышленником в Telegram-группе. Они обсуждали возможность покупки огнестрельного оружия, и Сахайб рассказал о своем "брата", которого "неверные" посадили на 28 лет, и который планировал покушение на принца.
«Знаете, какой у него был план? Вот там-то находится дом королевской семьи, пойти в ближайший супермаркет Sainsbury's и ... подложить яд в мороженое, чтобы королевская семья пошла и купила там мороженое ... Они купят мороженое и, вероятный, его съест их сын ", - поделился Абу.
Автором этого плана считают пропагандиста и деловые Хусейна Рашида, который в свое время размещал в сети призывы убить принца Джорджа. В 2018-м его приговорили к 25-ти годам заключения за подготовку терактов.
Как сообщает Sky News , сейчас идет судебный процесс о причастности 27-летнего Сахайба Абу к планированию теракта. Сам он себя виновным не признает, но против него свидетельствуют аудиозаписи разговоров, в которых говорится о подготовке атаки: в частности он приобрел балаклавы, перчатки, которые не оставляют отпечатков пальцев, и полуметровый меч.
- Напомним, 29 ноября позапрошлого года в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека . Полиция застрелила нападавшего.
- 10 декабря во Польше задержали украинского, который принял ислам и готовил теракт на юге страны.
- 13 декабря в Париже неизвестный совершил нападения на троих полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями.
- 14 января 2020 этого года немецкая полиция устроила массовые рейды у исламистов чеченского происхождения, которые рассматривали шесть локаций в Берлине как возможные места теракта.
- 2 февраля 20-летний исламист, который только что вышел из тюрьмы , набросился с ножом на прохожих на юге Лондона, ранив трех человек. Британская полиция застрелила нападающего . Ранее исламист распространял в сети экстремистские материалы и призвал свою подругу обезглавить своих родителей.
- 3 февраля в Бельгии неизвестна женщина напала с ножом на двух прохожих недалеко от мечети Аль-Фатх.
- 26 июня в центре Глазго мужчина напал с холодным оружием на людей на территории отеля "Парк Инн". В результате нападения мужчины в центре Глазго были ранены шесть человек, трое из них умерли.
- 29 октября произошел теракт в соборе Ниццы , где нападающему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.
- Через несколько часов после этого, в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских , крича "Аллах Акбар!".
- Почти в то же время, на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.
- Вечером 2 ноября в Вене произошло стрельба возле синагоги, в результате которого погибли по меньшей мере 4 человека. Нападающий открыл огонь из огнестрельного оружия по посетителям ресторанов, прохожих и полицейских. Один нападавший был убит. Другие атаки произошли чуть позже также в центральном районе Вены.
- "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.
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