Герой матча с "Реалом" заявил, что хочет провести всю карьеру в "Шахтере"

19 февраля, 2021, 19:10

Левый защитник "Шахтера" Виктор Корниенко признался, что хочет провести в донецкой команде всю карьеру

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Футбол 1/2/3".

В этом сезоне Виктор Корниенко пропустил из-за травмы более 3 месяцев. 8 ноября в матче "Динамо" - "Шахтер" (0:3) капитан киевлян Сергей Сидорчук жестко сфолил против защитника "горняков" и разорвал ему латеральные связки голеностопа.

"Я психологически сильный, готов ко всему. Если быть психологически слабым, можно все потерять. Я стойкий, уравновешенный. Смотрю только вперед. Травма, полученная в матче против" Динамо", и восстановление после нее - драматический этап в моей карьере. Было обидно, но я настроился как можно быстрее восстановиться и вернуться на поле. Значит, так должно было произойти. Ни в коем случае нельзя опускать руки. Надо настраивать себя на позитив. Сидорчук в тот же день написал мне, извинился. Я принял его извинения, это футбол, такое может случиться с каждым", - сказал Корниенко.

По словам левого защитника, он стремится провести в "Шахтере" всю карьеру.

"Моя цель - это закрепиться в" Шахтере ", в основном составе. Это в первую очередь. А в дальнейшем есть мечта. Думаю, лучше о ней молчать и тихонько идти к ней. Тогда ты обязательно придешь к своей цели. Мне хочется стать легендой "Шахтера", провести здесь всю карьеру. здесь все условия такие же, как и в Европе ", - сказал Корниенко.

21-летний Виктор Корниенко сыграл за "Шахтер" в нынешнем сезоне 10 матчей и сделал 2 результативные передачи. 1 ассист левый защитник отдал в победном поединке Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (3:2). Эксперты признали украинца одним из лучших игроков той встречи.

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