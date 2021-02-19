Черновицкая область должна попасть в "оранжевую" зону карантина, - ОГА
Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак, сообщает РБК-Украина .
По словам Гусак, показатели свидетельствуют о том, что регион окажется в "оранжевой" зоне карантина.
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"Мы понимаем, что показатели будут оцениваться накануне для того, чтобы иметь возможность правильно отнести регион в ту или иную зону эпидемической опасности. Единственное, что мы точно знаем, что по тем показателям, которые есть сейчас, наш регион попадет в "оранжевую" зону", - сказала она.
- Напомним, ранее в Черновицкой ОГА заявили об "угрожающей ситуации" с коронавирусом в области, а в Ивано-Франковской области из-за ситуации с COVID-19 с 22 февраля вводят карантин "красного" уровня.
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