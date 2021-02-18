Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение усилить карантин из-за COVID-19
Об этом сообщает Правительственный портал.
На заседании, в частности, рассматривали вопрос о ситуации с СОVID-19 в западных регионах - Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях, где зафиксирован рост заболеваемости.
Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ситуация с повышением заболеваемости в конце февраля была ожидаемой и благодаря усилению карантинных мер в январе "удалось удержать ситуацию", а медицинская система способна выдержать дополнительную нагрузку.
Комиссия приняла решение об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений, в том числе и со стороны руководства ОГА. Общей проблемой для разных регионов признали несоблюдение карантина, в частности, в заведениях общественного питания, развлекательных заведениях и так далее.
"Рекомендовано на местном уровне, в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", принимать решения об ограничении на отдельных территориях, где были зафиксированы вспышки заболевания. Речь идет о посещении учебных заведений, работе заведений питания и отдыха, контроль въезда/выезда в населенные пункты и т.д.", - сообщает Правительственный портал.
В то же время планируется создать резервный фонд койкомест, где при необходимости оперативно размещать больных СОVID-19.
По данным правительства, с 4 по 17 февраля 2021 года в Украине было зарегистрировано 54 895 случаев COVID-19, в том числе 22 584 в западном регионе, что составило 41% от всех зарегистрированных случаев за этот период по Украине.
- Напомним, ранее в Черновицкой ОГА заявили об "угрожающей ситуации" с коронавирусом в области, а в Ивано-Франковской области из-за ситуации с COVID-19 с 22 февраля вводят карантин "красного" уровня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти