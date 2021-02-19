 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортБолельщикам разрешили посещать матчи чемпионата Украины по футболу

Болельщикам разрешили посещать матчи чемпионата Украины по футболу


фото: Getty Images
Украинская Премьер-лига официально подтвердила, что матчи 15-го тура пройдут со зрителями на трибунах

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Трибуны стадионов могут быть заполнены не более чем на 50%. На чемпионате Украины по футболу должны соблюдать соответствующие санитарные и противоэпидемические правила.

В первом после зимней паузы туре, "Динамо" в Киеве одержало волевую победу над "Олимпиком" 3:1, дожав соперника только после удаления в составе дончан в конце матча.

На следующий день, также на столичном стадионе им. Валерия Лобановского, "Шахтер" не смог переиграть "Колос" во встрече, которую перенесли из Коваливки-за непогоды - 0:0.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать