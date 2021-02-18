WBO объявила имя следующего соперника Усика

18 февраля, 2021, 09:42

Всемирная боксерская организация официально объявила о бое за "временный" чемпионский титул между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом

Об этом сообщает vRINGe.com .

По решению организации Усик и Джойс будут бороться за титул "временного" чемпиона мира WBO. Это позволит британским тяжеловесам Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

В то же время, победитель супербоя между британцами обязался сразу после поединка оставить титул WBO вакантным. Таким образом, сильнее в противостоянии Усика и Джойса станет летом полноценным чемпионом мира.

По словам промоутера украинского боксера Эдди Хирна, переговоры между Усиком и Джойсом продолжаются, однако стороны имеют много разногласий. Поэтому организатор поединка, скорее всего, определится на промоутерских торгах.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

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