WBO объявила имя следующего соперника Усика
Об этом сообщает vRINGe.com .
По решению организации Усик и Джойс будут бороться за титул "временного" чемпиона мира WBO. Это позволит британским тяжеловесам Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа побороться за звание абсолютного чемпиона мира.
В то же время, победитель супербоя между британцами обязался сразу после поединка оставить титул WBO вакантным. Таким образом, сильнее в противостоянии Усика и Джойса станет летом полноценным чемпионом мира.
По словам промоутера украинского боксера Эдди Хирна, переговоры между Усиком и Джойсом продолжаются, однако стороны имеют много разногласий. Поэтому организатор поединка, скорее всего, определится на промоутерских торгах.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.
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