В ЮНИСЕФ рассказали, когда в Украину привезут вакцину против COVID-19 от Pfizer

18 февраля, 2021, 18:07

Вакцину от COVID-19 компании Pfizer привезут в Украину в конце февраля - начале марта

Об этом заявил руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий, передает Интерфакс-Украина.

"Есть один документ, которого Украина еще ждет. По предварительной информации вакцина Pfizer приедет в конце февраля или в начале марта", - сказал он.

Славуцкий рассказал, как будет происходить поставка препарата в регионы.

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"Вакцину в Украину будет поставлять ЮНИСЕФ. В Борисполе в любое время суток вакцину сможет забрать логистическая компания. Далее эти вакцины будут перемещаться на центральный склад компании, после чего будут поставляться в регионы в лотках с сухим льдом. В каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно будет получать дневное количество доз - 96 или 102 (16 или 17 флаконов)", - отметил он.