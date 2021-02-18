У Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону" карантина, - Рубан

18 февраля, 2021, 12:59

Начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что после перехода на адаптивный карантин в Украине у Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону"

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Шансов нет, потому что (в Киеве - ред.) большое количество организованных коллективов, миграция населения и возбудители, которые фиксируются в разных странах, кроме Украины. Распространения британского и южноафриканского штамма не будет способствовать ситуации", - сказал Рубан.

Напомним, что в Киеве через неделю ожидается увеличение количества новых случаев коронавируса.

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