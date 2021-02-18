 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУ Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону" карантина, - Рубан

У Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону" карантина, - Рубан

Начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что после перехода на адаптивный карантин в Украине у Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону"

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Шансов нет, потому что (в Киеве - ред.) большое количество организованных коллективов, миграция населения и возбудители, которые фиксируются в разных странах, кроме Украины. Распространения британского и южноафриканского штамма не будет способствовать ситуации", - сказал Рубан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать