У Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону" карантина, - Рубан
18 февраля, 2021, 12:59
Начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что после перехода на адаптивный карантин в Украине у Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону"
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Шансов нет, потому что (в Киеве - ред.) большое количество организованных коллективов, миграция населения и возбудители, которые фиксируются в разных странах, кроме Украины. Распространения британского и южноафриканского штамма не будет способствовать ситуации", - сказал Рубан.
- Напомним, что в Киеве через неделю ожидается увеличение количества новых случаев коронавируса.
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