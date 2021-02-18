В Киеве через неделю может увеличиться количество случаев COVID-19 - Рубан
18 февраля, 2021, 12:06
В Киеве через неделю ожидается увеличение количества новых случаев коронавируса
Об этом сказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает "РБК-Украина".
"Будем наблюдать изменения, потому что сейчас идет увеличение заболеваемости в западных регионах и через неделю это дойдет до Киева", - сказал глава Госпотребслужбы.
Сейчас эпидемиологическая ситуация осложнилась на западе Украины.
- Напомним, что 6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 февраля.
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