В Киеве через неделю может увеличиться количество случаев COVID-19 - Рубан

18 февраля, 2021, 12:06

В Киеве через неделю ожидается увеличение количества новых случаев коронавируса

Об этом сказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает "РБК-Украина".

"Будем наблюдать изменения, потому что сейчас идет увеличение заболеваемости в западных регионах и через неделю это дойдет до Киева", - сказал глава Госпотребслужбы.

Сейчас эпидемиологическая ситуация осложнилась на западе Украины.

Напомним, что 6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 февраля.

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