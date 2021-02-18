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Espreso.tvОбществоВ Киеве через неделю может увеличиться количество случаев COVID-19 - Рубан

В Киеве через неделю может увеличиться количество случаев COVID-19 - Рубан


фото: reuters
В Киеве через неделю ожидается увеличение количества новых случаев коронавируса

Об этом сказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает "РБК-Украина".

"Будем наблюдать изменения, потому что сейчас идет увеличение заболеваемости в западных регионах и через неделю это дойдет до Киева", - сказал глава Госпотребслужбы.

Сейчас эпидемиологическая ситуация осложнилась на западе Украины.

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