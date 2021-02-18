Рада избрала "слугу" Кичуна членом Конституционного суда

18 февраля, 2021, 13:49

18 февраля Виктора Кичуна, выдвинутого фракцией "Слуга народа", избрали членом Конституционного суда

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За назначение Виктора Кичуна членом Конституционного суда проголосовал 241 народный избранник.

Ранее этот кандидат набрал наибольшее количество голосов среди всех претендентов на должность - 237.

Остальные кандидаты на эту должность не набрали в рейтинговом голосовании даже минимального большинства голосов.

Согласно декларации 2020 года, которую цитирует Bihus.info Виктор Кичун имел более 5 млн грн наличности.

"Сумма денежных активов декларанта и семьи в 10+ раз выше сумму всех доходов декларанта и семьи", - отмечается на сайте.

Напомним, Кичуну в Раде уступили рейтингом кандидат от "ОПЗЖ" Юрий Павленко, ВО "Батькивщина" Ольга Боднар-Петровская, и "Голоса" Руслан Сидорович

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