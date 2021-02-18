18 февраля в Раде попытаются назначить судью КС, - Совгиря

18 февраля, 2021, 12:00

Верховной Раде предложат 4 кандидатов для назначения на одно вакантное место в составе КСУ

Об этом представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря заявила в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Сегодня на повестке дня парламента вопроса о назначении судьи Конституционного Суда Верховная Рада будет выбирать среди таких кандидатов Ольга Боднар-Петровская, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович", - рассказала нардеп

Отметим, двое из предлагаемых судей Ольга Боднар-Петровская, и Юрий Павленко уже выступали кандидатами на должность судьи КСУ в ноябре. Тогда ни номинированном от "ОПЗЖ" Павленко, ни выдвинутой "Батькивщиной" Боднар-Петровский не удалось набрать 226 голосов.