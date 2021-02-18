"Маккаби" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита игры Лиги Европы

18 февраля, 2021, 13:15

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Авторитетные конторы предлагают на победу "Шахтера" коэффициент 1.83, на ничью дают 3.50, а на выигрыш "Маккаби" - 4.60.

Чемпионы Украины являются фаворитами и двохматчового противостояния в целом. На выход команды Луиша Каштру в следующий раунд дают 1.18, на попадание туда израильтян - 4.30.

Матч "Маккаби" - "Шахтер" начнется сегодня в Тель-Авиве в 22:00.

17 февраля главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру оставил вне заявки на игру 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби" из Тель-Авива бразильского защитника Исмаили.

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