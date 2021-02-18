Назначение Кичуна членом КСУ является политическим решением, он ставленник Вениславского, - Жернаков

18 февраля, 2021, 16:52

Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии о введении независимой конкурсной структуры отбора судей, Виктора Кичуна назначили членом КСУ для политического влияния на Конституционный суд

Такое мнение высказал председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на телеканале Еспресо.TV.



"Начнем с того, что в 2016 году в Конституции Украины введен принцип открытого конкурсного отбора судей КСУ. Этот принцип введен для того, чтобы в КСУ не было сторонников ни президента, ни Верховной Рады. Пан Кичун сегодня говорил очень хорошо и утверждал, что наконец в Конституционном Суде появится сторонник Верховной Рады. Именно поэтому и был введен этот принцип, чтобы избежать таких ситуаций. Но, к сожалению, он не был воплощен в законе и сейчас в КСУ мы имеем даже не сторонников действующей власти, а олигархов и агентуры Российской Федерации. То же самое и произошло с назначением Кичуна членом КСУ. Его назначили, а не выбрали независимым конкурсным отбором", - заявил Жернаков.



Жернаков объяснил, что это назначение состоялось вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, которая настаивала на первоочередности внедрения настоящей конкурсной структуры отбора, а потом уже назначать судей КСУ.

"Назначение членом КСУ Виктора Кичуна является вполне политическим решением. Ведь, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии о введении независимой конкурсной структуры отбора судей, Зеленский пошел другим путем и назначил Кичуна без конкурсного отбора. Такое решение является вполне логичным. Кичун уже давно известен как ставленник Вениславского, который является представителем президента Украины в КСУ. Именно он выступает об отмене закона о люстрации", - добавил Жернаков