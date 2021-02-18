Легендарного вратаря Буффона оштрафовали за богохульство

18 февраля, 2021, 19:24

Голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона оштрафовали за богохульство

Об этом сообщает Football Italia.

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сказал богохульные слова в матче чемпионата Италии против "Пармы" (4:0), который состоялся 19 декабря. Подобные ругательства считаются одними из самых серьезных в итальянском языке.

По решению руководства Серии 43-летний Буффон должен будет заплатить 5 тыс. евро. Голкиперу грозила одноматчевая дисквалификация, однако было принято решение просто оштрафовать итальянца.

Действующий контракт Джанлуиджи Буффона рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне итальянец сыграл за "Ювентус" 9 матчей, пропустил 5 голов и 5 матчей отстоял "на ноль".

Буффон провел 680 матчей в футболке "Ювентуса", 321 из которых «на ноль». Десять раз побеждал в чемпионате Италии и пять раз в Кубке страны. Выиграл Чемпионат мира по футболу в 2006 году.

В декабре из-за богохульства дисквалифицировали футболиста итальянской "Ромы" Брайана Кристанте.