Футболиста итальянского топ-клуба дисквалифицировали из-за богохульства

14 декабря, 2020, 18:43

Футболиста итальянской "Ромы" Брайана Кристане дисквалифицировали из-за богохульства

Об этом сообщает Еспресо.TV Со ссылкой на официальный сайт Серии A.

В матче против "Болоньи" (5: 1) на 24-й минуте полузащитник "Ромы" забил гол в собственные ворота. Кристане не скрывал эмоций и был рассерженным после пропущенного мяча.

Арбитры встречи зафиксировали кощунственное выражение и внесли момент в протокол. Дисциплинарная комиссия Серии А приняла решение дисквалифицировать Кристане на один матч.

В этом сезоне Брайан Кристане провел 15 матчей, а результативными действиями не отличался. Футболист пропустит матч "Ромы" против "Торино", который состоится 17 декабря.

3 декабря американского боксера супертяжелого веса Джаррелла Миллера дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов .