Рада не смогла назначить судью КСУ по своей квоте
6 ноября, 2020, 15:49
Верховная Рада не смогла заполнить свободную вакансию в Конституционном суде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кандидатов на вакансию было четыре:
- Юрий Павленко (выдвинула ОПЗЖ)
- Ольга Боднар-Петровская ("Батькивщина")
- Николай Сирый ("ЕС")
- Наталья Денисенко ("Голос").
Сначала депутаты провели рейтинговое голосование, а затем должны были утвердить кандидата, который набрал больше всего голосов.
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Павленко набрал 154 голоса, Боднар-Петровская - 126 голосов, Сирый - 97, Денисенко - 38.
За назначение Павленко судьей КСУ проголосовали 100 нардепов из 226 необходимых.
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