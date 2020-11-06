Рада не смогла назначить судью КСУ по своей квоте

6 ноября, 2020, 15:49

Верховная Рада не смогла заполнить свободную вакансию в Конституционном суде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кандидатов на вакансию было четыре:

Юрий Павленко (выдвинула ОПЗЖ)

Ольга Боднар-Петровская ("Батькивщина")

Николай Сирый ("ЕС")

Наталья Денисенко ("Голос").

Сначала депутаты провели рейтинговое голосование, а затем должны были утвердить кандидата, который набрал больше всего голосов.

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Павленко набрал 154 голоса, Боднар-Петровская - 126 голосов, Сирый - 97, Денисенко - 38.

За назначение Павленко судьей КСУ проголосовали 100 нардепов из 226 необходимых.