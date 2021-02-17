Знаменитый футболист Анри нашел место, где продолжить тренерскую карьеру
Об этом сообщает Sky Sports.
Тьерри Анри может заменить в "Борнмуте" Джейсона Тиндолла, который был уволен с поста главного тренера в начале февраля. Команда выступает во втором английском дивизионе, где отстает на 12 очков от лидера чемпионата - "Норвича".
Сейчас 43-летний Анри является главным тренером "Монреаль Импакт" из Канады. В качестве игрока француз выступал за французский "Монако", итальянский "Ювентус", "Арсенал" и испанскую "Барселону". В составе сборной Франции получил золотые медали чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).
В качестве тренера успел поработать в "Монако" и ассистентом главного тренера сборной Бельгии.
- 15 февраля стало известно, что главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе летом возглавит дортмундскую "Боруссию" .
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