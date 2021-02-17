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Espreso.tvСпортЗнаменитый футболист Анри нашел место, где продолжить тренерскую карьеру

Знаменитый футболист Анри нашел место, где продолжить тренерскую карьеру


фото: Getty Images
Французский тренер Тьерри Анри может стать новым главным тренером английского "Борнмута"

Об этом сообщает Sky Sports.

Тьерри Анри может заменить в "Борнмуте" Джейсона Тиндолла, который был уволен с поста главного тренера в начале февраля. Команда выступает во втором английском дивизионе, где отстает на 12 очков от лидера чемпионата - "Норвича".

Сейчас 43-летний Анри является главным тренером "Монреаль Импакт" из Канады. В качестве игрока француз выступал за французский "Монако", итальянский "Ювентус", "Арсенал" и испанскую "Барселону". В составе сборной Франции получил золотые медали чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).

В качестве тренера успел поработать в "Монако" и ассистентом главного тренера сборной Бельгии.

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