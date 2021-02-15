Тренер, уничтоживший "Шахтер", нашел себе новую команду

15 февраля, 2021, 19:33

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе летом возглавит дортмундскую "Боруссию"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter "Боруссии".

"Боруссия" из Менхенгладбаха официально объявила о том, что Марко Розе покинет немецкий клуб в конце сезона. Специалист не покинет родину и продолжит работу в Германии.

44-летний Розе возглавит дортмундскую "Боруссию", которая в декабря 2020 года уволила Люсьена Фавра с поста главного тренера. С тех пор командой руководит Эдин Терзич, клуб занимает шестое место в турнирной таблице.

Марко Розе тренирует гладбаскую "Боруссию" с 2019 года. В этом сезоне Бундеслиги команда идет на седьмой позиции и продолжает выступления в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала сыграет с "Манчестер Сити".

Напомним, "Шахтер" дважды проиграл немецкому клубу на групповом раунде Лиги чемпионов - 0:6 и 0:4. В итоге "горняки" заняли третье место и вышли в Лигу Европы, а "Боруссия" со второй позиции вышла в 1/8 финала ЛЧ.

Напомним, 15 декабря украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко пообещал отомстить менхенгладбахской "Боруссии" за разгром "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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