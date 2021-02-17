За избиение соведущего "Телевидение Торонто": депутата Киевсовета Богатова исключили из фракции "Голоса"

17 февраля, 2021, 22:23

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

"Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не потерпит таких действий. К сожалению, Богатов отказался добровольно сдавать мандат, поэтому мы дождемся возможности отозвать его по решению громады. Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарим Константина за его многолетние проекты для громады Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию", - заявили во фракции.

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