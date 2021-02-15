Соведущего программы с Майклом Щуром избил депутат Киевсовета от "Голоса"

15 февраля, 2021, 22:31

Сценарист "Телевидение Торонто" и стендапер Влад Капица заявил, что его избил депутат Киевского городского совета от "Голоса" Константин Богатов

Об этом написал Капица в Facebook.

Он отметил, что Богатов присутствовал на стендап-шоу в киевском кинотеатре "Братислава" и ему не понравилась ненормативная лексика. По словам самого Капицы, об этом предупреждали заранее. Богатов потребовал остановить выступление, после чего напал на стендапера.

"Он бьет меня по лицу, попутно задевая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Сбежались люди. Еще побыковал, попрыгал к нам", - добавил Капица.

Как сообщает пресс-служба "Телевидение Торонто" 15 февраля, Богатов извинился перед Капицей и заявил, что применять силу было нецелесообразно. Он сделал это под постом Капицы и написал, что его реакция была "неадекватной".

В пресс-службе киевского "Голоса" отреагировали на инцидент: назвали действия депутата недопустимыми, а инцидент - позорным.

В политсиле пообещали дать "надлежащую оценку" поведению Богатова во время ближайшего собрания фракции в Киевсовете и собрания киевской городской территориальной организации партии.

"Мы осуждаем высказывания и действия депутата Богатова. Искренне приносим извинения лично стендаперу Владу Капице. И тем, кто стал свидетелем недопустимых высказываний и действий во время концерта", - говорится в сообщении.