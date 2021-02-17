В Украине могут отложить установку счетчиков газа для населения

17 февраля, 2021, 13:11

Верховная Рада приняла за основу проект закона №4248-1 о переносе конечного срока установки счетчиков потребителям природного газа

Решение поддержало 279 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно проектом закона, продолжение конечных сроков установления индивидуальных счетчиков для населения 1 января 2023 года.

Целью законопроекта является выполнение требований закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", в частности улучшения организации работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи).

Напомним, 29 января Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал принять за основу законопроект №4248-1 о отсрочить установление счетчиков газа для населения.

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