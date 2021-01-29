Комитет рекомендовал Раде отложить установку счетчиков газа для населения

29 января, 2021, 11:57

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал принять за основу законопроект №4248-1 по срокам установки счетчиков потребителям природного газа

Об этом сообщил Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект относительно сроков установки счетчиков потребителям природного газа", - говорится в сообщении.

Согласно проекту закона, продолжение конечных сроков установления индивидуальных счетчиков для населения 1 января 2023 года.

Целью законопроекта является выполнение требований закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", в частности улучшения организации работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи).

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