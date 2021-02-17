В руководство САП хотят попасть 127 человек, - Венедиктова

17 февраля, 2021, 18:01

На должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры претендуют 127 кандидатов

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.

"Ключевым для государства, конечно, на сегодня является конкурс на руководителя САП. На эту должность направили свои документы 127 человек", - сказала Венедиктова.

Она уточнила, что это претенденты и на должность руководителя, и на заместителей.

В целом, по ее словам, на три административные должности в САП более 150 претендентов.

25 января стартовал конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.