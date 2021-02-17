В руководство САП хотят попасть 127 человек, - Венедиктова
17 февраля, 2021, 18:01
На должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры претендуют 127 кандидатов
Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.
"Ключевым для государства, конечно, на сегодня является конкурс на руководителя САП. На эту должность направили свои документы 127 человек", - сказала Венедиктова.
Она уточнила, что это претенденты и на должность руководителя, и на заместителей.
В целом, по ее словам, на три административные должности в САП более 150 претендентов.
- 25 января стартовал конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти