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В руководство САП хотят попасть 127 человек, - Венедиктова


фото: suspilne.ua
На должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры претендуют 127 кандидатов

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.

"Ключевым для государства, конечно, на сегодня является конкурс на руководителя САП. На эту должность направили свои документы 127 человек", - сказала Венедиктова.

Она уточнила, что это претенденты и на должность руководителя, и на заместителей.

В целом, по ее словам, на три административные должности в САП более 150 претендентов.

  • 25 января стартовал конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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