В Киеве на переезде товарный поезд врезался в ВАЗ, пассажира вырвало из салона и тянуло около километра

17 февраля, 2021, 07:24

В Дарницком районе столицы на железнодорожном переезде произошло ДТП с погибшим

Как удалось узнать Вартовим Еспресо, водитель ВАЗа, пренебрегая предупредительными сигналами о приближении поезда, пытался переехать переезд. В это время на всем ходу в автомобиль врезался товарный поезд.

На момент столкновения в машине находилось два человека лет около 30 Водителю повезло, а пассажира поезд вырвал из салона и протянул еще около километра. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, на что тот отказался. В каком состоянии находился водитель будет устанавливать следствие. Водитель значительных травм не получил, от госпитализации отказался.