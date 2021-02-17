Украинцы смогут получить в ЦНАП новые админуслуги: перечень

17 февраля, 2021, 13:38

Кабинет министров расширил перечень государственных сервисов, предоставляемых через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП)

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

По его словам, теперь в ЦНАП можно обращаться для назначения льгот на оплату коммунальных услуг, о перерасчете пенсий, назначение социальной помощи для неработающих лиц и предоставления адресной помощи внутренне перемещенным лицам.

Кроме того, согласно сравнительной записки к соответствующему проекту распоряжения, в ЦНАП граждане смогут получить справки для назначения льгот в связи с инвалидностью, а также льгот малообеспеченным и многодетным семьям.

Напомним, ранее правительство поддержало создание в Украине Национальной вебплатформы ЦНАП с картой их размещения на всей Украине.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации сети и функционирования ЦНАП.

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