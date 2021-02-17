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Espreso.tvЭкономикаСоглашение о "промышленном безвизе" с ЕС могут подписать уже в этом году, - Шмыгаль

Соглашение о "промышленном безвизе" с ЕС могут подписать уже в этом году, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Украина и Европейский Союз могут подписать соглашение о промышленном безвизе в этом году

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Миссия ЕС уже начала оценку готовности Украины к подписанию соглашения о так называемом промышленном безвизе. Это даст широкие возможности для малого и среднего бизнеса, который сможет реализовывать свой товар на рынках Европейского Союза. Рассчитываем как можно скорее получить рекомендации и подписать соглашение уже в этом году", - сказал Шмыгаль.

  • Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко объяснил, что даст Украине "промышленный безвиз" с Европейским Союзом.
  • "Промышленный безвиз" или АСАА - это соглашение об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (АСАА), которое предусматривает отмену дополнительной сертификации промышленных товаров.

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