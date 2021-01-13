"Можем стать площадкой для мировых производств": Петрашко объяснил, зачем Украине "промышленный безвиз"

13 января, 2021, 12:42

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко объяснил, что даст Украине "промышленный безвиз" с Европейским Союзом

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Мы можем стать площадкой для производств. Почему у нас проблема, что не используют площадку сейчас? А потому, что любая продукция, произведенная у нас, если поставляется как составная часть для производителя в Германии или Франции, нуждается в дополнительной сертификации", - цитирует пресс-служба слова Петрашко.

То есть, пояснил министр, с "промышленным безвизом" украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

По словам Петрашко, Украина активизировала работу по промышленному безвизу с ЕС в октябре 2020 года. Сейчас проведено 15 онлайн-заседаний миссии по этому вопросу. В этом году она возобновит работу 15 января, а конкретный отчет, который позволит двигаться дальше в направлении подписания Соглашения, будут предоставлены в апреле.

В то же время, министр отметил, что ограничения на торговлю промышленными товарами с ЕС будут отсутствовать фактически с 2022 года.

По данным Минэкономики, в настоящее время ЕС является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами 40,7% от общего объема внешней торговли Украины.

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