Разумков подписал закон о референдуме
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Закон о народовластии через всеукраинский референдум (проект №3612).
Документом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями.
На референдум не могут выноситься вопросы:
- противоречащие Конституции, общепризнанным нормам международного права;
- отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
- по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
- направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- включены Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Законом определен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопрос всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, в соответствии зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии.
Закон направлен на подпись президенту Украины.
- Напомним, что народные депутаты 26 января проголосовали во втором чтении за законопроект №3612 "О народовластия через всеукраинский референдум". Инициатором его был президент Украины Владимир Зеленский .
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