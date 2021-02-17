Разумков подписал закон о референдуме

Документом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями.

На референдум не могут выноситься вопросы:

противоречащие Конституции, общепризнанным нормам международного права;

отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

включены Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Законом определен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопрос всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, в соответствии зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии.