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Разумков подписал закон о референдуме


фото: korrespondent
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О народовластия через всеукраинский референдум"

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Закон о народовластии через всеукраинский референдум (проект №3612).

Документом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями.

На референдум не могут выноситься вопросы:

  • противоречащие Конституции, общепризнанным нормам международного права;
  • отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
  • по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
  • направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
  • включены Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Законом определен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопрос всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, в соответствии зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии.

Закон направлен на подпись президенту Украины.

  • Напомним, что народные депутаты 26 января проголосовали во втором чтении за законопроект №3612 "О народовластия через всеукраинский референдум". Инициатором его был президент Украины Владимир Зеленский .

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