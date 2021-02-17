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Espreso.tvОбщество"Прихлопнул" одним росчерком: Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука

"Прихлопнул" одним росчерком: Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука


фото: reuters
Президент России Владимир Путин выступил с осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине

Об этом сообщает ТАСС.

Путин назвал это проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

"В Украине три ведущие телекомпании" прихлопнули "одним росчерком пера, и все молчат", - заявил он.

По его словам, это якобы использование инструментов в своих политических целях.

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