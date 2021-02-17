"Прихлопнул" одним росчерком: Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука
17 февраля, 2021, 11:04
Президент России Владимир Путин выступил с осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине
Об этом сообщает ТАСС.
Путин назвал это проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.
"В Украине три ведущие телекомпании" прихлопнули "одним росчерком пера, и все молчат", - заявил он.
По его словам, это якобы использование инструментов в своих политических целях.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
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