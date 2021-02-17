Промоутер Усика рассказал, за что ему стыдно перед Фьюри

17 февраля, 2021, 15:15

Промоутер Энтони Джошуа и Александра Усика британец Эдди Хирн признался, что недооценивал Тайсона Фьюри

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Эдди Хирна, его дважды посрамил Тайсон Фьюри, которого он считал аутсайдером в поединках с украинцем Владимиром Кличко и американцем Деонтеем Валйдером, которых он в итоге победил.

"Не буду врать, я не думал, что Фьюри достигнет этого уровня. Но он доказал, что я и все остальные ошибались. Никто не давал ему и шанса против Кличко, а он его избил. Я думал, что Уайлдер его нокаутирует, а Фьюри дважды его побил. Так что он заслуживает огромного уважения ", - сказал Хирн.

Вместе с тем он выразил убеждение, что Фьюри не справится с Джошуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира, который состоится летом этого года.

"Тем не менее, я не думаю, что он сможет справиться с Джошуа. Как бы то ни было, все складывается просто невероятно. Это не просто самый бой в боксе на сегодняшний день. К тому моменту, как они выйдут в ринг, это будет самый поединок в истории ", - убежден Хирн.

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

28 января стало известно, что британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

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