Украина в марте вернется к адаптивному карантину, - Ляшко

13 февраля, 2021, 17:36

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе будет принято решение о возвращении к адаптивному карантина

Об этом сообщает hromadske .

По его словам, постановление о возвращении к адаптивному карантину, когда регионы разделяют на зоны в зависимости от степени распространения вируса, должны утвердить до 18 февраля.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения уже представило правительству новое постановление об адаптивном карантине. Нынешние ограничения, по которым вся страна находится в "оранжевой" зоне, будут действовать до 28 февраля.

Новый документ предусматривает, что снова будут действовать четыре зоны: красная, желтая, оранжевая и зеленая.

Напомним, 5 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что условия адаптивного карантина, который планируют ввести до 30 апреля, будут более мягкими, чем осенью 2020 года.

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