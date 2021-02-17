Месси повторил невероятный рекорд Рауля в Лиге чемпионов

17 февраля, 2021, 10:40

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забил гол 17-й год подряд в Лиге чемпионов и повторил достижение испанского нападающего Рауля

Об этом сообщает Opta в twitter.

Месси 16 февраля реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала ЛЧ против ПСЖ, в котором "Барселона" проиграла 1: 4.

Таким образом, аргентинец забивает в Лиге чемпионов 17-й год подряд. Впервые это ему удалось в 2005 году, когда он поразил ворота греческого "Панатинаикоса".

К Месси единственным футболистом, которому удавалось забивать в ЛЧ 17 лет подряд был Рауль, который отмечался за испанский "Реал" и немецкий "Шальке" с 1995 по 2011 года.

Всего в нынешнем сезоне 33-летний Лионель Месси сыграл за "Барселону" 29 матчей, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач.

17 - Lionel Messi has scored in the @ChampionsLeague for the 17th consecutive year (2005-2021), equaling Raúl González's record (1995-2011). Infallible. pic.twitter.com/pXEhIq7Tcr - OptaJose (@OptaJose) February 16, 2021

Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1: 4.

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