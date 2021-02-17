Еврокосмос впервые открыл набор для астронавтов с инвалидностью
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт агентства.
"Приглашаются психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицированные лица, имеющие физическую инвалидность, которая обычно не позволяет пройти отбор из-за ограничений, продиктованных использованием современного космического оборудования", - говорится в сообщении.
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Агентство работает над созданием условий под нужды людей с инвалидностью.
От претендента требуется быть гражданином страны-члена агентства, иметь степень магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики, компьютерных наук или квалификацию летчика-испытателя.
Также у него должно быть не менее трех лет профессионального опыта и свободное владение английским языком.
Подача заявок продлится с 31 марта по 28 мая 2021 года, а результаты отбора должны объявить в октябре 2022 года.
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