Еврокосмос впервые открыл набор для астронавтов с инвалидностью

17 февраля, 2021, 15:57

Европейское космическое агентство открыло набор кандидатов на участие в программе подготовки астронавтов, впервые приглашаются к участию люди с инвалидностью

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт агентства.

"Приглашаются психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицированные лица, имеющие физическую инвалидность, которая обычно не позволяет пройти отбор из-за ограничений, продиктованных использованием современного космического оборудования", - говорится в сообщении.

Читайте также: Впервые за 11 лет: Еврокосмос объявил новые вакансии астронавтов

Агентство работает над созданием условий под нужды людей с инвалидностью.

От претендента требуется быть гражданином страны-члена агентства, иметь степень магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики, компьютерных наук или квалификацию летчика-испытателя.

Также у него должно быть не менее трех лет профессионального опыта и свободное владение английским языком.

Подача заявок продлится с 31 марта по 28 мая 2021 года, а результаты отбора должны объявить в октябре 2022 года.