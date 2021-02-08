Впервые за 11 лет: Еврокосмос объявил новые вакансии астронавтов

8 февраля, 2021, 18:49

Европейское космическое агентство впервые за последние 11 лет ищет новых астронавтов

В пресс-службе ЕКС обещают открыть вакансии 31 марта, передает Еспресо.TV.

Вакансии обещают открыт 31 марта и начать с них смену поколений в агентстве. Представить вакансии обещают 16 февраля на виртуальной пресс конференции.

"Чтобы пойти дальше, чем когда-либо прежде, нам нужно смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс приема на работу - первый шаг, и я с нетерпением жду возможности наблюдать за развитием агентства во всех областях исследования космоса и инноваций вместе с нашими международными партнерами в ближайшие годы", - заявил генеральный директор Европейского космического агентства Ян Вернер.

В ЕКС призвали активно подавать заявки всех желающих, особенно женщин, поскольку хотят достичь гендерного равенства среди астронавтов. Также там отмечают, что другие вакансии готовы принимать людей с инвалидностью.

Вакансии космонавтов будут открыты до 28 мая. Их можно подать на сайте ESA Career. Процесс отбора астронавтов пройдет в шесть этапов. В Еврокосмосе хотят отобрать лучших до октября 2022 года.

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