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Espreso.tvОбществоЕврокомиссия подписала контракт с Moderna на еще 300 млн доз вакцин от коронавируса

Еврокомиссия подписала контракт с Moderna на еще 300 млн доз вакцин от коронавируса


фото: reuters
Еврокомиссия подписала второй контракт с Moderna по поставкам дополнительных 300 млн доз вакцины против коронавируса

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

"Я рада сообщить, что сегодня Еврокомиссия приняла второй контракт с компанией Moderna, на приобретение 300 млн дополнительных доз вакцины ее производства против COVID-19", - отметила президент Еврокомиссии.

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