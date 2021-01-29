Компания Moderna поставит в Италию на 20% меньше COVID-вакцин
29 января, 2021, 15:37
Американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что поставит в Италию на 20% меньше вакцин, чем обещала
Об этом заявил специальный комиссар Италии по коронавирусу Доменико Аркур, передает Reuters.
"Несколько минут назад Moderna сообщила нам о сокращении дистрибуции своей вакцины. В течение недели, начинающейся 7 февраля, будут доставлены всего 132 000 доз, что на 20% меньше согласованного объема", - заявил Аркур.
Италия также столкнулась с задержками поставок COVID-вакцины компании Pfizer. Страна также попросила Европейскую комиссию принять меры против компании Pfizer.
"На сегодняшний день нам не хватает 300 тыс. доз вакцины. Ежедневно поступают плохие новости. Вакцины - это не безалкогольные напитки или блюда, они - единственное противоядие от темной ночи, которая длится год", - заявил Аркур.
Он добавил, что решения о поставках принимаются в одностороннем порядке без предварительного уведомления.
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