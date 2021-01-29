Компания Moderna поставит в Италию на 20% меньше COVID-вакцин

Об этом заявил специальный комиссар Италии по коронавирусу Доменико Аркур, передает Reuters.

"Несколько минут назад Moderna сообщила нам о сокращении дистрибуции своей вакцины. В течение недели, начинающейся 7 февраля, будут доставлены всего 132 000 доз, что на 20% меньше согласованного объема", - заявил Аркур.

Италия также столкнулась с задержками поставок COVID-вакцины компании Pfizer. Страна также попросила Европейскую комиссию принять меры против компании Pfizer.

"На сегодняшний день нам не хватает 300 тыс. доз вакцины. Ежедневно поступают плохие новости. Вакцины - это не безалкогольные напитки или блюда, они - единственное противоядие от темной ночи, которая длится год", - заявил Аркур.

Он добавил, что решения о поставках принимаются в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb