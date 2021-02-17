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Espreso.tvОбществоЕС будет защищать ценности территориальной целостности Украины и Грузии, - президент Евросовета

ЕС будет защищать ценности территориальной целостности Украины и Грузии, - президент Евросовета


фото: reuters
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз солидарен с Грузией и Украиной

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Вышеградской группы в Кракове, сообщает Укринформ.

"В ближайшие недели я буду иметь возможность поехать в Украину и в Грузию. Там буду говорить, как мы хотим реализовать нашу солидарность с этими странами, защищая также ценности территориальной целостности Украины и Грузии", - сказал Мишель.

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