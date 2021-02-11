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Espreso.tvОбществоВ ОП назвали даты визита президента Евросовета в Украину

В ОП назвали даты визита президента Евросовета в Украину

Президент Европейского совета Шарль Мишель запланировал официальный визит в Украину на 2-3 марта

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП .

В рамках этого визита Мишель посетит Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы четко понимаем задачи, стоящие перед нами для ускорения нашего движения к стратегической цели в отношениях с ЕС. Президент ожидает от правительства и парламента результативной работы по выполнению Соглашения об ассоциации и ключевых реформ", - заявил Жовква.

По его словам, в 2021 году ожидается подписание соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС и сдвиги в вопросе заключения "промышленного безвиза".

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