Экс-капитан "Динамо" передумал завершать карьеру

17 февраля, 2021, 15:51

Бывший футболист "Динамо" Тарас Михалик продолжит выступления на профессиональном уровне в "Волыни", которая выступает в первой лиге чемпионата Украины

Об этом сообщает SportArena .

По информации издания, "Волынь" виришала заявить 37-летнего защитника на вторую половину чемпионата страны. В прошлом сезоне Михалик уже выступал за "Волынь" и сыграл за команду из Луцка 21 матч.

Сейчас "Волынь" занимает 7-е место в турнирной таблице первой лиги.

Тарас Михалик выступал за "Динамо" с 2006 до 2013 года и был капитаном команды во времена работы в Киеве россиянина Юрия Семина. С 2013-го до 2019 года играл за российский "Локомотив". Также выступал за киевский ЦСКА и "Закарпатье".

За сборную Украины Тарас Михалик сыграл 32 матча. В 2006 году стал вице-чемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.

Напомним, 3 февраля Тарас Михалик стал ассистентом главного тренера луцкой "Волыни-2" .

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