Экс-капитан "Динамо" начал тренерскую карьеру

3 февраля, 2021, 10:40

Бывший капитан киевского "Динамо" Тарас Михалик стал ассистентом главного тренера луцкой "Волыни-2"

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Волынь" .

Тарас Михалик будет помогать главному тренеру клуба второй лиги Альберту Шахову.

В прошлом сезоне 37-летний Михалик вернулся в Украину и выступал за "Волынь", за которую сыграл 21 матч в первой лиге.

Сейчас "Волынь-2" занимает 8 место в турнирной таблице своей группы во второй лиге.

Тарас Михалик выступал за "Динамо" с 2006 до 2013 года и был капитаном команды во времена работы в Киеве россиянина Юрия Семина. С 2013 до 2019 года играл за российский "Локомотив". Также выступал за киевский ЦСКА и "Закарпатье".

За сборную Украины Тарас Михалик сыграл 32 матча. В 2006 году стал вице-чемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.

Напомним, в июле 2019 Тарас Михалик перешел из московского "Локомотива" в луцкой "Волыни".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb