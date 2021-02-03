Экс-капитан "Динамо" начал тренерскую карьеру
Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Волынь" .
Тарас Михалик будет помогать главному тренеру клуба второй лиги Альберту Шахову.
В прошлом сезоне 37-летний Михалик вернулся в Украину и выступал за "Волынь", за которую сыграл 21 матч в первой лиге.
Сейчас "Волынь-2" занимает 8 место в турнирной таблице своей группы во второй лиге.
Тарас Михалик выступал за "Динамо" с 2006 до 2013 года и был капитаном команды во времена работы в Киеве россиянина Юрия Семина. С 2013 до 2019 года играл за российский "Локомотив". Также выступал за киевский ЦСКА и "Закарпатье".
За сборную Украины Тарас Михалик сыграл 32 матча. В 2006 году стал вице-чемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.
- Напомним, в июле 2019 Тарас Михалик перешел из московского "Локомотива" в луцкой "Волыни".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти