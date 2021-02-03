 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЭкс-капитан "Динамо" начал тренерскую карьеру

Экс-капитан "Динамо" начал тренерскую карьеру


фото: fcvolyn.net
Бывший капитан киевского "Динамо" Тарас Михалик стал ассистентом главного тренера луцкой "Волыни-2"

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Волынь" .

Тарас Михалик будет помогать главному тренеру клуба второй лиги Альберту Шахову.

В прошлом сезоне 37-летний Михалик вернулся в Украину и выступал за "Волынь", за которую сыграл 21 матч в первой лиге.

Сейчас "Волынь-2" занимает 8 место в турнирной таблице своей группы во второй лиге.

Тарас Михалик выступал за "Динамо" с 2006 до 2013 года и был капитаном команды во времена работы в Киеве россиянина Юрия Семина. С 2013 до 2019 года играл за российский "Локомотив". Также выступал за киевский ЦСКА и "Закарпатье".

За сборную Украины Тарас Михалик сыграл 32 матча. В 2006 году стал вице-чемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать