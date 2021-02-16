Зинченко попал в сборную лучших футболистов АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно составил символическую сборную из лучших игроков тура чемпионата Англии по футболу. В "команде недели" нашлось место для украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который помог "горожанам" одолеть "Тоттенхэм" (3: 0).
У Зинченко оценка 7,8 - это второй показатель среди всех защитников, которые попали в спортивный рейтинг. На счету украинца 10 матчей в этом сезоне АПЛ.
После победы над "Тоттенхэмом" "Манчестер Сити" набрал 53 очка и удерживает лидерство. Ближайшего преследователя - "Лестер" - "горожане" опережают на 7 пунктов и имеют игру в запасе.
- 13 февраля в 24-м туре чемпионата Англии украинец Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Тоттенхэм" .
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