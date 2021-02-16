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Espreso.tvСпортЗинченко попал в сборную лучших футболистов АПЛ

Зинченко попал в сборную лучших футболистов АПЛ


фото: Getty Images
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в сборную лучших футболистов 24-го тура АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно составил символическую сборную из лучших игроков тура чемпионата Англии по футболу. В "команде недели" нашлось место для украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который помог "горожанам" одолеть "Тоттенхэм" (3: 0).

У Зинченко оценка 7,8 - это второй показатель среди всех защитников, которые попали в спортивный рейтинг. На счету украинца 10 матчей в этом сезоне АПЛ.

После победы над "Тоттенхэмом" "Манчестер Сити" набрал 53 очка и удерживает лидерство. Ближайшего преследователя - "Лестер" - "горожане" опережают на 7 пунктов и имеют игру в запасе.

 

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