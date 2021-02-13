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Espreso.tvСпортЗинченко помог "Манчестер Сити" сокрушить "Тоттенхэм" в АПЛ

Зинченко помог "Манчестер Сити" сокрушить "Тоттенхэм" в АПЛ


фото: Getty Images
В 24-м туре чемпионата Англии украинец Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Тоттенхэм"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.

Команда Хосепа Гвардиолы повела в счете на 23-й минуте, когда пенальти реализовал Родри.

Вскоре после перерыва преимущество манчестерцев увеличил Гюндоган. На 66-й минуте немецкий полузащитник сделал дубль и довел счет до разгромного.

"Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 3:0, набрал 53 очка и удерживает лидерство. Ближайшего преследователя - "Лестер" - "горожане" опережают на 7 пунктов и имеют игру в запасе.

Чемпионат Англии

24-й тур

13 февраля

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм 3:0

Голы: Родри, 23 (пен.), Гюндоган, 50, 66

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