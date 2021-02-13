Зинченко помог "Манчестер Сити" сокрушить "Тоттенхэм" в АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.
Команда Хосепа Гвардиолы повела в счете на 23-й минуте, когда пенальти реализовал Родри.
Вскоре после перерыва преимущество манчестерцев увеличил Гюндоган. На 66-й минуте немецкий полузащитник сделал дубль и довел счет до разгромного.
"Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 3:0, набрал 53 очка и удерживает лидерство. Ближайшего преследователя - "Лестер" - "горожане" опережают на 7 пунктов и имеют игру в запасе.
Чемпионат Англии
24-й тур
13 февраля
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм 3:0
Голы: Родри, 23 (пен.), Гюндоган, 50, 66
- 8 февраля стало известно, что у Александра Зинченко самый высокий в истории процент побед среди всех игроков английского "Манчестер Сити".
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