Злостных нарушений не зафиксировано, за исключением редких случаев, - Кремень о соблюдении языкового закона

16 февраля, 2021, 17:20

Статья об использовании в сфере услуг государственного языка массово не нарушается, за исключением единичных случаев

Об этом в интервью Радио НВ рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"С 16 января, когда вступила в силу статья 30, мы получили 647 обращений, но они касались не только зафиксированных, по мнению украинских граждан, нарушений в сфере обслуживания, но и других сфер. В общем хочу сказать, что (наблюдается) очень положительная динамика, потому что кардинальных, злостных нарушений языкового законодательства нами так и не зафиксировано, за исключением редких случаев ", - сообщил омбудсмен.

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